Plaisirs de Culture 2020: le iniziative al Forte di Bard

Il Forte di Bard aderisce all’ottava edizione della rassegna Plaisirs de Culture promossa dall’assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Valle d’Aosta nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio in programma dal 19 al 27 settembre 2020. Il tema dell’edizione 2020, Heritage and Education. Learning for Life (Patrimonio e Educazione. Imparare per vivere), ha obiettivo di evidenziare il ruolo fondamentale che il Patrimonio culturale materiale e immateriale riveste quotidianamente nella formazione e nell’educazione dei cittadini di tutte le età.

PROGRAMMA

Venerdì 25 settembre, ore 15.30

Je suis Fort!

Alain Monferrand, Association Vauban .

Pillole di storia sul Forte di Bard in occasione dell’incontro della Rete dei Forti, in collaborazione con l’Association Vauban.

Tariffa: 3,00 euro

Sabato 26 settembre, ore 15.30

Il Monte Rosa. Ricerca fotografica e scientifica

Dialogo tra i curatori Enrico Peyrot fotografo e ricercatore storico-fotografico e Michele Freppaz, professore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino. Promosso e ideato dal Forte di Bard il progetto, che nell’arco dei prossimi 4 anni proporrà un affascinante viaggio alla scoperta dei ghiacciai di alcune delle cime più note delle Alpi e dei cambiamenti in atto sotto il profilo climatico, nella sua prima tappa è dedicato al Monte Rosa. L’esposizione unisce fotografia, ricerca scientifica e arte.

A seguire visita in mostra.

Tariffa: 7,00 euro (conferenza e ingresso alla mostra)

Domenica 27 settembre, ore 15.30

La montagna titanica di Renato Chabod

Visita accompagnata da Sandra Barberi, curatrice della mostra

A trent’anni dalla scomparsa riscopriamo Renato Chabod, figura rappresentativa della vita politica, culturale e alpinistica valdostana e nazionale attraverso la sua attività artistica. Unico senatore valdostano ad assurgere alla Vice Presidenza del Senato, Chabod fu per lunghi anni Presidente generale del Cai cui l’attuale assetto giuridico di Ente Pubblico e del Club Alpino Accademico Italiano. L’opera pittorica di Renato Chabod si sviluppa in parallelo alla sua vita di uomo politico e di alpinista, a cui è strettamente connessa.

Tariffa: 7,00 euro (visita e ingresso alla mostra)

Eventi con prenotazione obbligatoria

prenotazioni@fortedibard.it

Tel. + 39 0125 833818