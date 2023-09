La Valle d’Aosta sarà presente alla 14° edizione di Cheese

Dal 15 al 18 settembre, a Bra (Cuneo), la Valle d’Aosta sarà presente alla quattordicesima edizione di Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo.

L’appuntamento biennale, organizzato da Slow Food e dalla città di Bra con il supporto della Regione Piemonte, ruoterà quest’anno attorno allo slogan “il sapore dei prati”, un tema che vuole sottolineare la genuinità e la qualità dei prodotti legati al pascolo. Dal latte di qualità di bovine che pascolano in luoghi incontaminati nascono i migliori formaggi, rispettosi dei territori, del benessere animale e della salute dei consumatori. Come sempre, la kermesse prevede un ricco programma di eventi e un grande mercato italiano e internazionale, con centinaia di espositori provenienti da tutte le regioni italiane e da 14 Paesi, tra cui spiccano il grande ritorno degli Stati Uniti e le numerose presenze a livello europeo.

L’Assessorato parteciperà con uno spazio istituzionale, dove verranno proposte, mattino e pomeriggio, degustazioni guidate dei formaggi valdostani in abbinamento ai vini (con prenotazione obbligatoria sul posto) e saranno promosse le tipicità della regione e gli importanti eventi dell’enogastronomia in programma in autunno: il Marché au Fort, il Concorso dei Mieli della Valle d’Aosta e il Modon d’Or Fontina Dop Concorso 2023, che premia le migliori forme di Fontina prodotte in alpeggio. Nell’area dedicata alla Valle d’Aosta, sarà anche allestito uno spazio per la vendita dei prodotti, gestito dall’azienda agricola La Borettaz di Gressan.

Nel quadro del programma delle quattro giornate, i prodotti valdostani saranno protagonisti di uno dei laboratori del gusto di Slow Food, “Valle d’Aosta: un pascolo a cielo aperto”, che si terrà lunedì 18 settembre alle ore 14. Accompagnati dai vini del territorio, saranno proposti in degustazione la Fontina DOP in diverse stagionature, alcune Tome e lo YoAlp, il latte fermentato con l’uso di fermenti autoctoni selezionati messo a punto dall’Institut Agricole Régional.

“Cheese rappresenta un’importantissima vetrina per i nostri formaggi, per i tutti i nostri prodotti e per le specificità della nostra agricoltura – dice l’Assessore Marco Carrel, che a fine giugno aveva partecipato a Torino alla conferenza stampa di lancio di questa quattordicesima edizione, con l’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa, il sindaco di Bra Giovanni Fogliato e gli organizzatori di Slow Food. – L’attenzione alla qualità, ai saperi tradizionali, al legame con il territorio che questa manifestazione promuove corrispondono agli obiettivi che perseguiamo nella nostra regione. Il tema di quest’anno, poi, rimanda ai principi del nostro allevamento di montagna e valorizza proprio le peculiarità della Fontina, in quanto l’alimentazione delle nostre bovine si basa essenzialmente sul foraggio proveniente dalle superficie dei prati e dei pascoli della regione. Dopo i tanti eventi estivi di promozione dei prodotti locali in Valle d’Aosta, che hanno riscosso un’ottima partecipazione, Cheese ci permette di incontrare un pubblico appassionato e competente, in attesa dei grandi appuntamenti che l’Assessorato sta organizzando per l’autunno.”

Oltre all’Assessorato, rappresenteranno la Valle d’Aosta a Cheese anche lo IAR, che in un proprio stand presenterà il progetto Interreg Italia-Svizzera Typicalp con degustazioni ed attività di divulgazione e approfondimento, la Cooperativa Produttori Latte e Fontina e la Cooperativa Cofruits nell’area del Mercato Italia e lo Chalet Vallée di Igor Mathiou nella zona dedicata allo street food.

Info: cheese.slowfood.it