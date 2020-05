In Valle oggi primo giorno senza ricoveri in rianimazione. I dati e i grafici dell’emergenza

Per la prima volta dall’inizio dall’emergenza COVI-19 in Valle d’Aosta non si registrano ricoveri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta. A dare la notizia è stato oggi, martedì 11 maggio 2020, Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell’emergenza, nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta in modalità streaming da Palazzo regionale.

La Valle d’Aosta è attualmente la prima Regione per rapporto persone testate/popolazione: sono infatti 7.956 i casi analizzati per COVID-19 dai laboratori, pari al 6,33 della popolazione (125mila 666 abitanti). Seguono la Provincia autonoma di Trento (5,91 per cento) e il Veneto (5,1 per cento). I tamponi refertati nelle ultime 24 ore sono stati 352, dei quali 310 sono risultati negativi (comprensivi dei tamponi fatti per le verifiche sui guariti). Il totale dei casi negativi è a oggi di 6.367. Mentre sulla base dei dati comunicati dall’Azienda sanitaria della Valle d’Aosta, il numero complessivo delle persone positive al test del Coronavirus è attualmente di 188. I ricoverati Covid-19 nelle strutture ospedaliere sono oggi 45 (18 all’Ospedale Parini e 27 alla clinica di Saint-Pierre), mentre sono 143 in isolamento domiciliare.

Il numero dei decessi legati al Covid-19 è di 140 persone. L’età media dei decessi è di 83 anni.

A oggi, sono 832 i pazienti guariti (età media 55 anni), 11 più di ieri, mentre i clinicamente guariti (negativo il risultato del primo test di controllo e contemplati come guariti nelle tabelle nazionali della Protezione civile) sono 84. Oggi purtroppo si è registrato un decesso dopo una settimana in cui non si sono registrate vittime.