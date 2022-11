Martedì 15 e mercoledì 16 novembre ore 21.00 al cinema Cinelandia di Aosta, sarà presentato “Il principe di Melchiorre Gioia – Una storia inutile”, il nuovo film di Andrea Castoldi, al suo quarto lungometraggio dopo “Non si può morire ballando”, “Vista mare”, “Ti si legge in faccia”.

Il regista accompagnerà il film in sala nella serata del 15 e incontrerà il pubblico prima e dopo la proiezione. Il film, prodotto da CF-Film, in collaborazione con Film Commission Lombardia e Faeria S.r.L., da giovedì 27 ottobre ha iniziato il tour di distribuzione che toccherà molte provincie italiane.

Il film

Alla fine degli anni ‘90 Via Melchiorre Gioia a Milano è la via della perdizione notturna a buon mercato, ma è soprattutto la zona del Principe, personaggio reale, alla cui storia “inutile” Castoldi si è ispirato. Il Principe (interpretato dall’attore Silvio Cavallo), quasi ogni sera, vi arriva in autobus dalla periferia per dare inizio alle sue notti brave. Una vita notturna costellata di personaggi, come lui, improbabili. La storia alterna due linee temporali: il 1998 e l’oggi, dove il Principe è un cinquantenne, disoccupato e affetto da svogliatezza cronica, che si arrabatta senza troppo impegno con lavoretti che lo conducono nei luoghi e nei ricordi dei bagordi di un tempo. In una società fondata su obiettivi da raggiungere e risultati da ottenere, il nostro è un antieroe predestinato. Un professionista della sconfitta.