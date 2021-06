Tanta musica e un ricco calendario di incontri nell’estate 2021 del Forte di Bard. Undici gli eventi in calendario tra luglio e settembre che andranno ad affiancare una rinnovata offerta espositiva: concerti, conferenze, spettacoli ed intrattenimenti per la famiglia.

Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto della cantautrice Alice, domenica 22 agosto, che omaggerà il Maestro Franco Battiato e, direttamente dal Festival di Sanremo, gli Extraliscio, che porteranno al Forte, sabato 14 agosto, il loro tour E’ bello perdersi. Saranno due i concerti inseriti nel Festival internazionale di cultura e musica antica Kalendamaya: il 24 luglio con il Vocal Ensemble Artù e il 4 settembre con l’Ensemble Badinage.

Alice

Gli eventi musicali prevedono anche giovedì 15 luglio, alle ore 17.00, un’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense promossa in collaborazione con il Centro Addestramento Alpino dell’Esercito Italiano e, sabato 17 luglio, il concerto dell’orchestra di fiati Arsnova diretta da Fulvio Creux. Tre gli appuntamenti con la rassegna culturale Forte di Bard incontri con nomi di richiamo: Antonio Manzini domenica 8 agosto, alle 21.00, presenterà Vecchie conoscenze, la decima indagine di Rocco Schiavone; giovedì 12 agosto, alle 18.00, incontro con lo storico e filologo Luciano Canfora che parlerà sul tema Giulio Cesare e gli altri dittatori democratici; venerdì 13 agosto, alle 21.00, lo psichiatra Paolo Crepet presenterà il suo ultimo libro Oltre la tempesta, come torneremo a stare insieme.

Dal 30 luglio al 1° agosto si svolgerà la sesta edizione di Napoleonica, la rievocazione del passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe a Bard, avvenuto nel maggio del 1800 nel corso della Seconda Campagna d’Italia. L’evento storico sarà rievocato con decine di figuranti che daranno vita a scene di vita militare e civile dell’epoca.

Alice

Antonio Manzini

«Il calendario di Estate al Forte 2021 incarna la voglia di ripartire ed offrire al nostro pubblico un palinsesto di eventi che offra occasioni di svago e riflessione – evidenzia la Presidente dell’Associazione Forte di Bard, Ornella Badery -. L’accesso avverrà solo su prenotazione anche attraverso il canale di vendita online sul sito fortedibard.it e sulla piattaforma Midaticket a partire dalle ore 10.00 di lunedì 28 giugno».

PER I PIU’ PICCOLI

A luglio e agosto laboratori didattici per i più piccoli alla scoperta del Forte e della sua storia. Programma completo sul sito fortedibard.it. Su prenotazione. Tariffa: 8,00 euro.

Domenica 4 luglio torna la Coppa delle Case, la caccia al tesoro a tema Harry Potter organizzata dall’Associazione Aosta Iacta Est. Info e adesioni: aostaiactaest.it.

Luciano Canfora

Paolo Crepet

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Domenica 4 luglio, dalle ore 10.00, Coppa delle Case. Caccia al tesoro a tema Harry Potter. A cura dell’Associazione Aosta Iacta Est.

Giovedì 15 luglio, alle ore 17.00, esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense promossa in collaborazione con il Centro Addestramento Alpino dell’Esercito Italiano (ingresso gratuito).

Sabato 17 luglio, alle ore 21.00, concerto Orchestra di fiati Arsnova diretta da Fulvio Creux; al pianoforte Alessandro Mercando. Stravinsky fra tradizione e innovazione (ingresso 10,00 euro).

Sabato 24 luglio, alle ore 21.00, concerto Vocal Ensemble Ardù: l’Irlanda a sei voci nell’ambito di Kalendamaya, Festival internazionale di cultura e musica antica. (ingresso 3,00 euro).

Venerdì 30 luglio, prologo di Napoleonica: transito nel Borgo di Donnas e a Hône delle truppe dell’avanguardia dell’Armée de Réserve e arrivo al Forte.

Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, Napoleonica. (ingresso 8,00 euro intero; 7,00 euro ridotto. Le tariffe includono l’accesso ad uno spazio espositivo a scelta).

Domenica 8 agosto, ore 21.00, Antonio Manzini. Vecchie conoscenze, la decima indagine di Rocco Schiavone (ingresso 3,00 euro).

Giovedì 12 agosto, ore 18.00, Luciano Canfora. Giulio Cesare e gli altri dittatori democratici. (ingresso 3,00 euro).

Venerdì 13 agosto, ore 21.00, Paolo Crepet. Oltre la tempesta, come tornare a stare insieme (ingresso 3,00 euro).

Sabato 14 agosto, alle ore 21.00, concerto Extraliscio. E’ bello perdersi. Tour d’Italie. Sul palco lo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, la star del liscio Moreno Ilbiondo e la “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano Bianca, luce, nera, prodotti da Elisabetta Sgarbi (ingresso 15,00 euro).

Domenica 22 agosto, alle ore 21.00, concerto Alice canta Battiato. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice che oggi presenta il suo nuovo live tour. In questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, per anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra (ingresso 15,00 euro).

Sabato 4 settembre, alle ore 21.00, concerto Ensemble Badinage: De anima et cordis. Di fiato e di corde. Musiche di Antonio Vivaldi, nell’ambito di Kalendamaya, Festival internazionale di cultura e musica antica. (ingresso 3,00 euro).

Ensemble Badinage

LE MOSTRE

Dal 9 luglio sino al 17 ottobre, le sale delle Cannoniere ospitano nell’ambito del progetto L’adieu des Glaciers, al suo secondo anno, la mostra Il Monte Cervino: ricerca fotografica e scientifica. In parallelo, il Museo delle Alpi accoglie l’allestimento Icona Cervino che esplora la dimensione più iconica della Gran Becca, attraverso le opere dell’artista Alessandro Busci, le creazioni di Emilio Pucci, le imprese alpinistiche di Hervé Barmasse e le celebri immagini di Mike Bongiorno.

Proseguono sino al 31 agosto le mostre fotografiche “Wildlife Photographer of the Year” e “C’era una svolta, Come siamo cambiati e come è cambiata l’Italia attraverso 75 anni di immagini dell’ANSA”. All’interno del Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere è allestita l’esposizione “La memoria dell’Aosta. Il Sacrario del 4° Reggimento Alpini”.

Vocal Ensemble Ardù

PREVENDITE E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi saranno a pagamento e si terranno nella Piazza d’Armi. I biglietti degli spettacoli di Estate al Forte di Bard 2021 saranno messi in vendita dalle ore 10.00 di lunedì 28 giugno sul portale Midaticket, sul sito del Forte e anche alla Biglietteria del Forte di Bard.

Per informazioni: Tel. 0125 833811 – fortedibard.it