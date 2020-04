A partire da martedì 21 aprile prenderanno il via le operazioni di distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche fornite dalla Protezione civile in seguito alla diffusione dell’epidemia di Covid-19.

La distribuzione verrà condotta quotidianamente tra le 9 e le 12,30 dai militari dell’Esercito italiano nei mercati cittadini (mercato del lunedì del quartiere Cogne, mercato del martedì e del sabato di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, mercato del mercoledì di Saint-Martin-de-Corléans, mercato del giovedì di viale della Pace, mercato del venerdì di via Montagnayes) e davanti agli uffici postali di Aosta.

Il calendario prevede:

martedì 21 aprile

mercato di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e ufficio postale di corso Saint-Martin-de-Corléans;

mercoledì 22 aprile

mercato di Saint-Martin-de-Corléans e ufficio postale di via Montagnayes;

giovedì 23 aprile

mercato di viale della Pace e ufficio postale di via Cesare Battisti;

venerdì 24 aprile

mercato di via Montagnayes e ufficio postale di via Ribitel;

sabato 25 aprile

mercato di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto;

lunedì 27 aprile

mercato del quartiere Cogne (via Mont Fallère)

Contrariamente a quelle in tessuto tnt (tessuto non tessuto) distribuite nei giorni scorsi, le mascherine in distribuzione da domani sono dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

Per ulteriori informazioni riguardo al loro corretto impiego, si invitano i cittadini a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal vademecum allegato alle mascherine in tnt distribuite nei giorni scorsi nelle buche delle lettere di tutte le abitazioni del capoluogo.

«A una prima distribuzione capillare a tutte le famiglie consentita dal numero di mascherine ricevute dalla Protezione civile – commenta la vicesindaco Antonella Marcoz – farà ora seguito una seconda distribuzione nei luoghi più frequentati e dove l’utilizzo è obbligatorio, come gli uffici postali e i mercati, per poi procedere anche in altre realtà a rischio contagio. A tale proposito, rivolgo un sentito ringraziamento a nome di tutta l’Amministrazione comunale all’Esercito e al Corpo degli Alpini che si è schierato in prima linea al fianco dei cittadini come sempre ha fatto nei momenti più difficili della nostra storia».