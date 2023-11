Concorso Modon d’Or 2023: i vincitori

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica dopo gli esiti dell’ultima seduta di assaggio della Giuria di eccellenza, comunica i nomi dei vincitori dei 5 Modon d’Or per la migliore Fontina DOP di alpeggio 2023. Premiazione venerdì 1° dicembre all’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste.

I 5 premi sono assegnati a (in ordine alfabetico):

CHATELAIR s.s.agr.

Alpeggio La Rossa – Doues – fascera 446 – stagionatore: Cooperativa Produttori Latte e Fontina

DALBARD FABIO

Alpeggio Chamolé – Charvensod – fascera 116 – stagionatore: Bredy Ugo ingrosso formaggi

LA BORETTAZ di Viérin Gabriele e Bisson Fabrizio s.s.

Alpeggio La Pierre – Aymavilles – fascera 34 – stagionatore: La Borettaz s.s.

LA VIGNETTAZ di Chabloz Fulvio & C. ss

Alpeggio Plan de l’Eyve – Gressan – fascera 119 – stagionatore: Cooperativa Produttori Latte e Fontina

SOC. AGR. FRÈRES DIÉMOZ SS

Alpeggio La Baou – Saint-Rhémy-en-Bosses – fascera 35 – stagionatore: Soc. Agr. Frères Diémoz

La giuria di eccellenza, per l’ultima sessione di assaggio, dopo quelle della giuria tecnica e della giuria del territorio, si è riunita venerdì 24 novembre all’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste. I lavori sono stati presieduti dallo Chef Alessandro Circiello, opinion leader, esperto di alimentazione e ospite di diverse trasmissioni televisive. La Giuria era composta dai presidenti degli enti regionali partner dell’iniziativa, dello IAR, dell’AREV, da chef, giornalisti, rappresentanti della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, di Slow Food e dell’ONAF nazionali.

“La scelta della 5 vincitrici non è stata facile, sottolinea l’Assessore Marco Carrel, tutti i presenti hanno notato l’altissima qualità delle forme presentate. È un’ennesima conferma delle grandi potenzialità della Fontina e del sapiente lavoro dei nostri allevatori e dei nostri casari. Il Concorso Modon d’or ha il fine di valorizzare il loro impegno e di permettere al nostro prodotto di eccellenza di crescere sul mercato”.

La premiazione è in programma venerdì 1° dicembre, alle ore 11,30, all’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste a Châtillon, alla presenza degli Assessori Marco Carrel e Giulio Grosjacques e dei presidenti degli enti che hanno collaborato all’iniziativa: Mauro Trèves per la Cooperativa Produttori Latte e Fontina, Andrea Barmaz per il Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e Roberto Sapia per la Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales.

Ai 5 vincitori del Modon d’Or sarà assegnato un premio di 1.500 euro.

Dai primi giorni di dicembre, sarà possibile acquistare o degustare le forme vincitrici del Concorso Modon d’Or 2023 presso esercizi, alberghi e ristoranti della regione o comperarle su alcuni siti di e-commerce. Ecco dove :

Negozi:

COFRUITS – Saint-Pierre

CERVINIA – GOURMET – Breuil – Cervinia – Valtournenche

FROMAGERIE HAUT VAL D’AYAS – Brusson

HIBOU PRODOTTI VALDOSTANI – Rhêmes-Notre-Dame

IL GHIOTTONE – Saint-Vincent

LA BOTTEGACCIA DI LUCA E DANILA – Aosta

LA CROTTA DI FROMADZO – Valpelline

LA MAISON DES GOURMANDS – Valtournenche

LA MAISON DU GOÛT – Cogne

MACELLERIA BERTHOD – Valtournenche

MAISON BERTOLIN – SCRIGNO DEI SAPORI – Arnad

NEGOZIO LA VALDÔTAINE – Saint-Marcel

PRODOTTI TIPICI VALDOSTANI – Antey-Saint-André

SUPER CRAI – Arvier

E-commerce:

CONCA DI BY – https://alvearechedicesi.it/it-IT/producers/36813

HIBOU PRODOTTI VALDOSTANI – hibou-prodottivaldostani.it

MAISON BERTOLIN – SCRIGNO DEI SAPORI – www.bertolin.com

NOSTRE MONTAGNE – prodottitipicivalledaosta.it

Altri punti vendita:

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA – Saint-Christophe, Pré-Saint-Didier, Valpelline

MARCHÉ VERT NOËL – www.mercatinodinataleaosta.it

Ristoranti e alberghi:

FERNANDELL BRASSERIE RACLETTE – Pré-Saint-Didier

HOTEL CHALET SVIZZERO – Courmayeur

HOTEL E RISTORANTE LES GRANGES – La Thuile

HOTEL HERMITAGE – Breuil – Cervinia

HOTEL MAISON SAINT JEAN – RISTORANTE ARIA – Courmayeur

LA BOTTEGACCIA DI LUCA E DANILA – Aosta

PAOLO GRIFFA AL CAFFE’ NAZIONALE – Aosta