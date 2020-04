Oggi il bollettino presenta anche buone notizie: i guariti sono saliti a 18 (erano 2 fino a ieri), e tra questi c’è pure un bambino di 4 anni e mezzo (range dai 4 ai 75 anni). I decessi salgono a 61 (+2 rispetto a ieri), tutti tra i 58 e 100 anni, 41 maschi e 20 femmine, 49 in ospedale e 12 a domicilio. I casi positivi rispetto a ieri crescono di 37 (668 conto i 631): 98 in reparto e 24 in terapia intensiva. In isolamento, altra notizia positiva, meno gente rispetto a ieri: 2716 contro l 2767, 51 in meno. I tamponi refertati oggi sono 106, fuori regione ne sono stati inviati 130. Mauro Baccega, Assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, ha fatto sapere ai media che, nell’ambito della gestione dell’emergenza COVID-19, in raccordo con l’Azienda USL della Valle d’Aosta e su indicazione dell’Unità di crisi, è entrata nella piena operatività da ieri la collaborazione, siglata nei giorni scorsi attraverso un accordo, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Spiega Baccega: “Sulla base dell’accordo, l’Istituto ha infatti trasformato parte della propria attività allestendo un laboratorio analisi dedicato, per dare un contributo a fronteggiare l’emergenza. Su impulso del Direttore generale Angelo Ferrari e con il coinvolgimento del Direttore della sezione della Valle d’Aosta, Riccardo Orusa, è stato istituito un gruppo di 28 persone, tra biologi, biotecnologi e tecnici di laboratorio, che si dedica esclusivamente ai test sui tamponi per Covid-19″. Il laboratorio, diretto dalla Dr.ssa Maria Goria, garantisce di ottenere i risultati di analisi entro 24 ore e, sulla base dell’accordo con la Regione Valle d’Aosta, ha ricevuto ieri i primi 50 campioni fatti su pazienti valdostani, che in giornata avranno il referto”. Una risorsa in più, sicuramente preziosa, per fronteggiare l’emergenza: secondo il bollettino delle ore 17 del 2 aprile in attesa ci sono 347 tamponi. Infine i dati sui controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine per limitare la circolazione e assembramenti di persone: ieri, 1 aprile, i controlli sono stati 938 e le sanzioni elevate 20.



Unisciti al Gruppo: Emergenza Coronavirus in Valle d’Aosta – Gruppo di Aosta City notizie per ricevere tutti gli aggiornamenti e discutere dell’emergenza in Valle d’Aosta