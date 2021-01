Aprono le iscrizioni per il concorso “Premio Nazionale Images”

La Edizioni Pedrini lancia la sfida. Sono aperte le iscrizioni per il concorso letterario “Premio Nazionale Images” promosso dalla Edizioni Pedrini.

Per festeggiare i 70 anni di attività in campo editoriale, la storica azienda da il via a un concorso per tenere viva la fiamma della passione verso la lettura e la scrittura, soprattutto in tempi di grande difficoltà come questi. Per sopperire alla difficile situazione che ha obbligato molte persone a stare nelle proprie case, l’azienda già dal mese di marzo ha offerto gratuitamente una serie di pocket-book sui castelli valdostani, mentre ai più piccini libri di fiabe dei fratelli Grimm. Per rafforzare il rapporto diretto con i propri lettori è stato inoltre messo a disposizione il sito www.infoeventi.org dove si possono sfogliare e scaricare a proprio piacimento riviste della casa editrice.

Gli autori che vorranno partecipare dovranno scrivere opere ambientate nelle Regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta, con l’obiettivo di promuovere l’aspetto storico, geografico e sociale di questi splendidi territori. Un’occasione rara per aspiranti autori per poter presentare le proprie opere ad una giuria esperta di editori e qualora si fosse selezionati, pubblicare il proprio volume con la casa editrice diretta da Ennio Pedrini. I partecipanti dovranno essere maggiorenni e presentare esclusivamente un romanzo che può essere di avventura, storico, gotico, per ragazzi, giallo o fantasy liberamente scelto dall’autore. Ogni testo dovrà avere un minimo di 125.000 battute spazi inclusi e non vi è posto un limite. Entro e non oltre venerdì 28 maggio 2021 dovranno essere inviati i testi e la documentazione richiesta.

Il premio sarà consegnato ai vincitori durante la cerimonia di premiazione nella suggestiva Chiesa di San Gaudenzio a Ivrea, domenica 27 giugno 2021.

Il romanzo che si aggiudicherà il primo premio sarà stampato con copertina a colori e rilegato a brossura e, a discrezione della Edizioni Pedrini, saranno l’impaginazione, la stampa e il numero di copie. Al vincitore verranno consegnate gratuitamente 20 copie del volume.

Al secondo classificato verrà consegnato un attestato, una targa ricordo e gli sarà data l’opportunità di stampare il proprio romanzo con la Edizioni Pedrini con uno sconto del 60 percento sul prezzo di mercato mentre per il terzo classificato lo sconto sarà del 40 percento.

Le opere premiate saranno pubblicate sul sito www.edizionipedrini.it.